Eigenaars premium automerken minder tevreden

Door: BV

Het Britse magazine Auto Express voert elk jaar een studie naar de tevredenheid van de eigenaars van nieuwe auto’s. Het is geen klein onderzoekje. Ruim 70.000 nieuwbakken eigenaars worden bevraagd en er wordt gepeild naar zaken als betrouwbaarheid, comfort, rijgedrag en operationele kosten.

En wat blijkt?

Je kan maar beter eigenaar zijn van een model dat niet van een premium-automerk komt. Geen klanten meer tevreden dan die van een Skoda Superb. 93,4% vind hem opperbest. Ook de bij het merk zelf in ongenade gevallen Skoda Yeti vinden z’n eigenaars fantastisch. Die scoort 93,3%. Lexus is met de RX het enige premium-merk in de top 5. Daarnaast zijn daarin ook nog de Toyota RAV4 en Kia Cee’d te vinden.

Onderaan de lijst

De Volkswagen Group heeft dan wel twee modellen aan het goede eind van de lijst staan, het is ook vertegenwoordigd aan de onderzijde. De vijf auto’s waarvan de eigenaars het minst tevreden zijn: de VW Up, Audi A1, Citroën C4 Cactus, Ford Mondeo en de Citroën C1.

Niet vrij van problemen

De Superb staat dan wel bovenaan de lijst, maar dat betekent niet dat hij perfect is. Ongeveer een vijfde van de eigenaars kwam een probleem tegen. Vooral met elektronica. Maar op dat vlak heeft, zo moet blijken uit het onderzoek van Auto Express, vooral Jaguar-Land-Rover nog lessen te trekken. Bijna een derde van de klanten die een nieuwe Jaguar XF kocht, heeft er binnen het jaar problemen mee. De kleinere Jaguar XE scoort weinig beter (26,7%) en de Land Rover Discovery Sport moet evenzeer beter kunnen (25,3%).