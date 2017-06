Geely wil Lotus-productie verhuizen naar China

Door: BV

In heel wat auto’s (bijna allemaal, durven we stellen) zitten onderdelen die in China vervaardigd zijn. Maar het is nog heel wat anders om de auto in z’n geheel in het land van ’s werelds langste muur te laten bouwen. Vooral over de kwaliteit van het staal rijzen wel eens vraagtekens. Maar de overheid aldaar zet de internationale constructeurs onder druk. En een markt met meer dan een miljoen consumenten, daar hebben de automerken wel wat voor over. Pesterijen, dubieuze copyrightpraktijken en eigenaardige boetes en belastingen worden er met de glimlach getolereerd. Dan kan dit er ook wel bij.

Productie naar China

De Volvo S90 / V90 worden nu al in China gebouwd. Ja, ook exemplaren voor de Europese markt. Ford verhuis de productie van de Amerikaanse Focus en BMW gaf eerder al aan dat er ook modellen gebouwd zouden worden voor wereldwijde aflevering. Niet zo gek dan dat Geely, dat het sinds kort voor het zeggen heeft bij de Britse nicheconstructeur Lotus, denkt over de verhuis van de productie. Door de overname van Proton hebben de Chinezen 49,9% in handen van het merk dat al sinds 1952 lichtgewicht sportwagens produceert.