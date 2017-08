Je kan nu een nieuwe DeLorean kopen, maar het is geen auto

Door: BV

Een herstart van Delorean, dat de erg iconische maar tevens erg problematische DMC-12, staat al een tijd in de sterren geschreven. Vergane merken opnieuw tot leven wekken is iets waar altijd wel plannen voor bestaan. Zelden worden ze waarheid. Maar er is alvast iets van Delorean Motor Company, dat je wél kan kopen. Denken we…

Horloge van DMC

Een nieuwe Delorean zou wel eens meer dan € 100.000 kunnen kosten. Deze twee polshorloges zullen voor veel minder van eigenaar wisselen. Ze zijn zelfs opvallend betaalbaar: niet eens € 200 moeten ze kosten. Ze zijn er in twee versies, met een witte dan wel zwarte wijzerplaat. Telkens in een roestvrijstalen behuizing. Beiden hebben ze een rode secondewijzer en een originele datumweergave.