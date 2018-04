Brabus maakt Mercedes C-klasse extra pittig

Door: AUTO55

Een AMG-variant van de nieuwe Mercedes C-klasse is er nog niet, maar tuner Brabus is wel bereid om liefhebbers op te warmen. En dat zal, wat het motortunen betreft, in fases gebeuren.

Voorlopig komen enkel de populaire C 200 op benzine en de dieselende C 220 in aanmerking voor een oppepbeurt middels een snel te installeren plug&play-module. Eerstgenoemde krijgt er 41pk en 30Nm bij, de zelfontbrander gaat 50pk en evenveel Newtonmeter in de plus. Het totaal tikt dus af op 225pk en 330Nm voor de C 200 en 220pk en 440Nm voor de C 220 CDI.

Visueel spektakel

Wielen zijn er in drie smaken en variëren van 18 tot en 20 duim in diameter. Ze zijn zonder of met bijpassend rubber leverbaar en daarbij kan gekozen worden tussen schoeisel van Continental, Pirelli of Yokohama. Voor een betere wegligging staat een verlaagd sportonderstel garant dat in samenwerking met Bilstein is ontwikkeld.

Dat ook het koetswerk niet ongemoeid wordt gelaten, spreekt voor zich. De Brabus C-klasse is dan ook getooid met een aerodynamische sportbumper, een achterklepspoiler, een diffuser met uitsparingen voor het sportuitlaatsysteem.