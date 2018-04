Schetsen nieuwe Chryslers

Door: REDACTIE

In januari stelt Chrysler op de Detroit Motorshow twee nieuwe modellen voor. Daarvan heeft de groep bij wijze van opwarmer een schets vrijgegeven. De Nassau moet een vierdeurs Coupé worden die vooral sportieve klanten moet trekken. Het interieur –waar we momenteel het raden naar hebben- zou een duidelijke indicatie zijn van de richting die Chrysler in de toekomst uitwil.

De Trailhawk hoort bij het merk Jeep van dezelfde groep. Ook hier is informatie nog schaars. Chrysler houdt het erop dat de Trailhawk de terreincapaciteiten van de Wrangler hoort te combineren met de luxe en het comfort van de grote Cherokee.