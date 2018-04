Nieuwe Nissan Skyline voorgesteld

Door: REDACTIE

In Tokyo heeft Nissan het doek van de inmiddels twaalfde generatie van de Skyline getrokken. De versie is gebaseerd op de G35 die op de Amerikaanse markt onder de merknaam Infiniti verkocht wordt. In eerste instantie is de Skyline niet voor Europa bestemd, maar in 2008 zou daar verandering in kunnen komen. Het lijkt waarschijnlijk dat het model dan in het programma van luxe-dochter Infiniti wordt opgenomen. Nissan lanceert dat luxemerk eerst in Rusland en dan in Europa.

Onder de kap van de Skyline zit een 2,5 liter V6 met 225pk of een exemplaar met dezelfde architectuur, maar een longinhoud van 3,5l. Goed voor 315pk. Zelfs schakelen hoort niet tot de mogelijkheden; Nissan monteert steeds een vijftrapsautomaat. De Skyline laat zich ook opmerken door zowel op de voor- als op de achteras te sturen.