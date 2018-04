Mini Cabrio Sidewalk

Door: REDACTIE

De nieuwe generatie Mini is in z'n driedeursversie reeds gearriveerd, maar de carrière van de Cabrio is nog niet ten einde. Tijd dus om het model met een speciale reeks onder de aandacht te houden.

De Cabrio Sidewalk krijgt een specifieke interieuraankleding, met een bruine bekleding en contrasterende biezen. De versie wordt leverbaar in wit, groen zwart of zilver in combinatie met de chrome-line voor het interieur. De 17-duims velgen in twee kleuren zijn specifiek voor het model. De Cabrio Sidewalk is leverbaar met alle voor de Cabrio beschikbare motoren.