Nieuw Italiaans automerk "Dr"

Door: REDACTIE

Het Italiaanse autobedrijf Dr Automobiles, gerund door de vroegere autocoureur Massimo Di Risio, is als autoverdeler bijzonder actief vooral dan op het vlak van de financiering. Maar Di Risio boert ook in de verkoop niet slecht, beter nog: zeer goed, want vorig jaar zette hij liefst 18.000 auto's af. Het is altijd zijn droom geweest ooit zelf wagens te bouwen en die droom is intussen werkelijkheid geworden want hij realiseerde twee middenklasse SUV's , de Dr 3 (foto) en Dr 5. De cijfers staan voor drie- en vijfdeurs, Dr van Di Risio. Hij houdt het dus simpel.

Simpel ook zijn de samenstellende mechanieken want hij koos voor een Chinees onderstel en aanverwante componenten. De motoren zijn uiteraard Fiat's, inclusief de 1.9 Multijet van 120 pk. De modellen zijn vergelijkbaar met de RAV4 of de Suzuki Gran Vitara. De in Bologna geëxposeerde modellen zijn nog niet definitief want de eerste seriewagens worden pas volgende lente in Genève gelanceerd om verkocht te worden vanaf medio 2007. Voor 2008 is een groter model met 2.3 en 3.0 turbodiesels voorzien.

Di Risio maakt zich sterk zijn Dr's te kunnen aanbieden voor de prijs vanaf € 16.000. Hij wil er minstens 10.000 per jaar aan de man brengen en zoekt thans 100 verdelers. Dat is minder simpel, zal men aanvoeren, maar met heel wat bedrijven heeft hij via zijn financieringsafdeling goede relaties.