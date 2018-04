Bloedstollend: Donkervoort D8 Coupé

Door: REDACTIE

In maart presenteert de Nederlandse nicheconstructeur Donkervoort een langverwachtte Coupé-versie van de D8 sportwagen op het Autosalon van Genève. Het model, waarvan we hier de eerste beelden onthullen, luistert naar de naam D8 GT.

De GT erft de spoorbreedte en wielbasis van de reeds bestaande D8, maar er zijn tal van wijzigingen aangebracht. De voorwielophanging is nieuw en de lay-out van het onderstel boven en achter de achterwielophanging is voor z'n nieuwe taak aangepast. Het is daardoor nog stijver dan voorheen. De onderkant wordt vlak en loopt uit in een diffuser die extra neerwaartse druk opwekt. De motoren worden overgenomen van de D8. Het zijn allen 1.8 liter turbomotoren van Audi-origine met vermogens van 180, 210 en 270pk.

De GT, waarvan er naar verluidt maximaal 50 per jaar de fabriek zullen verlaten, meet 30cm méér dan de open versie. Centimeters die we in de neus, met -voor het eerst- ingewerkte lichtunits, en de rijk van luchtdoorstroomopeningen doorspekte kont terugvinden. Om de krappe en ultralage Donkervoort van een acceptabele toegang te voorzien, beschikt het model over vleugelportieren.

De indrukwekkende prestaties van de D8 (de topversies sprinten in minder dan 4 tellen naar 100km/u) zijn aan z'n pluimgewicht te danken. Om het recept niet te verstoren wordt voor de dakconstructie gebruik carbon. Daardoor zet de GT amper 20kg extra op de weegschaal. Door z'n betere aërodynamische eigenschappen zal de topsnelheid wellicht hoger liggen dan bij een vergelijkbare D8.