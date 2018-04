Chrysler Nassau Concept

Door: REDACTIE

Op de aanstormende Detroit Motor Show wil Chrysler het publiek warm maken voor een vierdeurs coupé. Een studiemodel welteverstaan. Over productieplannen spreekt Chrysler zich nog niet uit.

De Nassau meet net geen vijf meter en krijgt uiteraard een dikke V8 onder de kap; de 6,1l grote HEMI van 425pk die we kennen uit de Chrysler 300C SRT-8. Vermogen dat aan de achterwielen wordt toevertrouwd en de Nassau een sprinttijd van vijf seconden of minder moet opleveren.

Chrysler tapt voor de vormgeving uit nogal wat verschillende vaatjes die (Sebring, PT-Cruiser, Crossfire) vaak in eigen huis staan. De Nassau wijkt af van de aanstormende generatie vierdeurs coupé's door zo hoog doorlopende daklijn. Ze doet ons denken aan de Subaru Impreza Plus, wat volgens die constructeur een origineel gelijnde vijfdeurs is. De oplopende plooilijn op de flanken en de bolle vorm van de ruitomlijsting in profiel wordt gedicteerd door de trendsetter van het segment; de Mercedes CLS. Chrysler liet de B-stijl achterwege.

In het interieur wordt luxueus wit leder rijkelijk gecombineerd met aluminiumkleurige inlegpanelen. Een extra schaduwkap centraal onder de voorruit, biedt ruimte aan tal van informatiedisplays.