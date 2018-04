Door: REDACTIE

Het zijn niet alleen de Europeanen die hun potjes niet gedekt kunnen houden. De nieuwe Chrysler Voyager ligt -te vroeg- op straat. Het design ervan is niet wereldschokkend anders dan wat we gewend zijn. De vouwlijnen in de motorkap en ronde vormen in de lichtblokken van de laatste generatie Chryslers doen ook hier hun intrede. Het andere nieuws moet vooral in het interieur gezocht worden, waar een nieuwe generatie van het Stop&Go-systeem (om zetels in de vloer te laten verdwijnen) het moduleren nog makkelijker moet maken.

In de VS verkoopt DaimlerChrysler het model ook onder de merknaam Dogde. Ondanks de hernieuwde interesse van dat merk in de Europese markt, zal die afgeleide (Caravan) hier niet gecommercialiseerd worden. De Voyager zal wellicht aangeboden worden met twee benzine- en twee dieselvarianten.