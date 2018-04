Dieselversie van nieuwe Mini

Door: REDACTIE

Deze lente breidt Mini het gamma van de nieuwste generatie uit met een dieselversie. Bij de eerste generatie waren de zelfontbranders nog afkomstig van Toyota, maar ditmaal ging moederhuis BMW, net als voor de nieuwe benzinemotoren, in zee met PSA. De hoogtechnologische 1.6-eenheid met gemeenschappelijke inspuitbuis (common-rail) levert 110pk en 240Nm. Een overboost-functie stuurt tijdelijk zelfs 260Nm door de handgeroerde zesbak naar de aangedreven voorwielen. De dieselversie laat voortaan een sprinttijd optekenen van net geen 10 tellen, terwijl de constructeur ook met een verbruiksgemiddelde van 4,4l/100km kan pochen.

Onderaan het gamma parkeert Mini een nieuwe One. Die wordt aangedreven door een 1.4l die afgeleid werd van de 1.6l benzinecentrale. Goed voor 95pk en 140Nm. De Mini One is de instapper uit het gamma. Daaraan hangt een prijskaartje van € 16.100. De Mini Cooper D is er vanaf € 20.300.