Lotus APX wordt elektrische Crossover

Door: REDACTIE

In maart 2006 stelde Lotus op het Autosalon van Genève de APX concept car voor. Een model dat bedoeld was om de mogelijkheden van z'n flexibele platformarchitectuur mee te demonstreren. Lotus haastte zich om erbij te zeggen dat het er niet aan dacht het model in productie te nemen, maar dat andere constructeurs niet moesten aarzelen om bij Lotus aan te kloppen als ze er wat in zagen. Het Amerikaanse ZAP, een importeur van elektrische wagens, ging erop in.

Deze maand toont het Amerikaanse bedrijf de ZAP-X Crossover Electric Car. Dat is niets meer of niets minder dan de APX waarbij de zescilinder benzinemotor werd vervangen door een elektrische aandrijfeenheid en batterijen. De vierwielaandrijver zou er stevig mee uit de voeten kunnen. Omdat het gecombineerde vermogen van de elektromotoren 644pk bedraagt. Toch hoeft de ZAP-X maar 10 minuten aan de stroom te hangen en op te laden om vervolgens weer meer dan 500km ver te raken. Plannen om het model uit buiten de VS te commercialiseren zijn er voorlopig niet.