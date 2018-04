Caterham met 150pk

Door: REDACTIE

De Britse nicheconstructeur Caterham die nog steeds de Lotus 7 in productie heeft (het bedrijf verwierf de blauwdrukken en de rechten toen Lotus zelf de productie stopzette), voegt een nieuwe variant aan het gamma toe. De gekende 1.8l K-Series motoren van Rover-origine zijn immers niet meer leverbaar en er wordt dan ook naarstig naar alternatieven gezocht. Eerder al was de Caterham Super Seven leverbaar met een 125pk sterke 1.6l van Ford. Nu hebben de ingenieurs daar (met dank aan een gewijzigde luchtinlaat en een software-aanpassing) nog 25 extra paarden in gevonden. De 150pk sterke lichtgewicht tweezitter wordt leverbaar met in eerder luxueuze Roadsport-uitvoering, al moet je je ook daarbij niet teveel voorstellen, en een op circuitgebruik afgestemde Superlight.