Peugeot 207 RC is hete hatch

Door: REDACTIE

Peugeot stond, samen met de VW Golf GTI, aan de wieg van het ‘hot hatch' segment. Het was vooral de Peugeot 205 GTI die destijds grote ogen gooide. De rechtstreekse opvolger daarvan heet inmiddels RC en wordt het komende voorjaar leverbaar. De 207 is volwassen geworden, maar met een 1.6l turbomotor onder de kap weet Peugeot er voldoende animo in te brengen.

De krachtbron werd door PSA samen met BMW ontwikkeld en werd eerder al in de nieuwe Mini Cooper S geïntroduceerd. De compacte viercilinder wordt op die manier opgeklopt tot 175pk en ontwikkelt desgevraagd ook 260Nm trekkracht. Een zesbakje krijgt de RC voorlopig niet, hij moet het stellen met vijf versnellingen, maar sprint niettemin in 7,1 tel naar de 100 terwijl hij (bij een meer bezadigd rijgedrag) al genoegen neemt met 7,2l brandstof per 100km. De top werd op 220km/u afgeklokt.

Uiteraard trekt de RC klauwen. De neus krijgt grotere luchthappers, een meer promintente neusboog, zijskirts, een dubbele uitlaat en 17-duims wielen die in 205/45-rubber huizen. De velg wordt bovendien beschikbaar in niet minder dan vijf kleuren (zwart, grijs, blauw, rood of wit). Binnenin wordt het standaardmeubilair vanzelfsprekend ingeruild voor kuipjes. De sportieve aankleding omvat voorts de nodige sierlijsten, pedalen, een sportstuurtje, aangepaste vloermatjes... De Belgische dealers rollen nog dit voorjaar de rode loper voor de 207 RC uit.