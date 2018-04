En dat is drie: Peugeot 4007

Door: REDACTIE

Naast Mitsubishi en Citroën zal ook Peugeot z'n SUV op dezelfde basis laten debuteren op het Autosalon van Genève. Net als bij de Citroën, zit het verschil met de donor-Mitsubishi vooral in de snuit. De Peugeot krijgt een uitgesproken muil die kracht en sportiviteit moet uitstralen. Onder de kap zit een 156pk en 380Nm sterke 2.2l dieselmotor die ook op de Citroën debuteert en tegen het jaareinde z'n weg baant naar de Japanner. De wereldpremière krijgt op het Autosalon van Genève het gezelschap van de 4007 Holland&Holland (foto's). Dat is een stijloefening.

Holland&Holland is een producent van luxegoederen, die voor de gelegenheid een alternatieve aankleding van de SUV bedacht. Dat omvat een specifieke koetswerktint (Hagenias brons) en een pak meer chroom dan Peugeot oorspronkelijk in gedachten had. Opvallend is dat ook enkele koetswerkaccenten, zoals de spiegelhuizen en delen van de dakrails, uitgevoerd zijn in waterafstotend leder. Het interieur is gedeeltelijk uitgevoerd in stierkalfleder in ebben en Chartreuse groen, met dubbele stiknaden. Dit materiaal werd gebruikt voor het dashboard, de zitkussens en de deurpanelen. Op bepaalde plaatsen werd inlegwerk in ruthenium (zwart chroom) aangebracht. Het model rust op 20-duimers. Tot nader order blijft het model uit de catalogus.