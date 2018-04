Scion xB in de vernieuwing

Door: REDACTIE

Bij ons is de Daihatsu Materia nog maar vers op de markt, maar in de VS wordt het donormodel van Toyota's hippe dochtermerk Scion dat enkel in de States te koop is, alweer afgelost. De nieuwe xB behoudt evenwel z'n kenmerkend, hoekig lijnenspel omdat dat hem zo populair maakte bij de jonge Amerikaan en waarmee de Daihatsu-afgeleide ook hier op de nodige aandacht kan rekenen.

De nieuwe xB heeft een andere aandrijflijn dan de Daihatsu's die in Europa met dezelfde koets verkocht worden. Een bescheiden 1.3 of 1.5l valt in de VS in dovemansoren. De nieuwste veris heeft er een 158pk sterke 2.4l viercilinder op de vooras rusten. Beschikbaar met een handgeroerde vijfbak of een automaat met vier versnellingen. Airco en stuurbekrachting zijn uiteraard standaard.