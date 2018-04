Exclusieve Spyker D12 SUV in Genève

Door: REDACTIE

De exclusieve Nederlandse autobouwer Spyker start later dit jaar met de productie van een SUV. Die komt de exclusieve sportwagens vervoegen. De productieversie debuteert op het Salon van Genève dat begin volgende maand de deuren opent. In vergelijking met het prototype D12 Peking-to-Paris dat vorig jaar op dezelfde beurs werd voorgesteld, zijn er maar weinig wijzigingen.

Het model is net geen 5 meter lang, twee meter breed en -afhankelijk van de instelling van de ophanging- tussen 1,68 en 1,77m hoog. De exquise afwerkingsdetails die typerend zijn voor het topmerk, zullen ook de D12 blijven sieren. Opvallende eigenschappen zijn het nagenoeg geheel glazen dakpaneel en de tegengesteld openzwaaiende portieren. Onder de kap vinden we een 6,0l grote W12 die net als de motoren voor de tweezitters bij Audi betrokken wordt. Dat blok, afkomstig van de A8, is goed voor 500pk. De SUV topt daarmee volgens de autobouwer 295km/u en zou in vijf tellen naar 100 sprinten. Een zestrapsautomaat met sequentiële bediening maakt deel uit van de aandrijflijn.

Spyker zal daarnaast nog een ander model tentoonstellen dat samen met een gerenommeerd stijlhuis werd getekend. Al weken wordt gespeculeerd dat het om Zagato gaat, maar is bevestigd noch ontkend.