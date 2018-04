Peugeot 807 Norwest

Door: REDACTIE

Webasto ontwikkelde reeds in de jaren zeventig een systeem voor de voorverwarming van een voertuig, maar introduceerde pas afgelopen jaar een geavanceerde afstandsbediening (met temperatuursinstelling en tijdschakelaar) die al op een afstand van een kilometer functioneert. Peugeot bouwt het systeem, dat gewoon via de centrale verwarming van de auto werkt, nu standaard in de 807 Norwest in. Dat de auto aangenaam warm is bij het instappen is een evident voordeel, maar Peugeot haalt ook nog de veiligheid, het verbruik (een warme motor verbruikt minder) en het milieu (minder verbruik betekent minder uitstoot) aan. Het systeem mag maximaal 40 minuten voor het vertrek geactiveerd worden en werkt enkel als de tank voor minstens een kwart gevuld is. De 807 Norwest bestaat enkel met de 2.0HDi-motor met naar keuze 120 of 136pk, en steeds in combinatie met een manuele zesversnellingsbak.