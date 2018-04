Fiat Roadster volgens Bertone

Door: REDACTIE

Stijlhuis Bertone viert dit jaar alweer z'n 95ste verjaardag. De ideale gelegenheid om de mensheid enkele van z'n meest gedenkwaardige creaties onder de neus te wrijven. We onthouden vooral legendarische wagens als de Lancia Stratos of de Lamborghini Miura. En natuurlijk wordt de gebeurtenis aangegrepen om een nieuwe denkoefening voor te stellen. Dat is een pure roadster op basis van de Fiat Panda geworden, een beetje volgens het Ford StreetKa-recept. Onder de kap zit de kleine 1.4l vierpitter uit de Panda Sport. Goed voor 100pk die dankzij het strenge dieet van de Roadster lustig met het onderstel kunnen spelen. Het koetswerk is vervaardig uit aluminium, maar in de deuren zijn ook paneeltjes in doorschijnende kunststof verwerkt.