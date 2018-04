Flux wint Peugeot designwedstrijd

Door: REDACTIE

De vierde Peugeot designwedstrijd is gewonnen door de amper twintig jaar jonge Roemeen Mihai Panaitescu. De student industriële vormgeving (in Turijn) bedacht met de Flux het ontwerp dat publiek en jury het meest kon bekoren. Geen klein bier als je weet dat niet meer dan 4.000 projecten uit 113 landen werden ingediend (enkele finalisten vindt u in de fotospecial). Ditmaal zocht Peugeot naar een auto die een bron van authentiek plezier moest zijn. De tweepersoons roadster van Panaitescu voldoet volgens jury perfect. Het ontwerp is niet alleen sportief, het is ook praktisch.

De jonge ontwerper kleedde de roadster in met tal van hoogtechnologische snufjes en integreerde onder meer een brandstofcel voor de aandrijving en LED-technologie voor de verlichting. Behalve de eer, die op zich voldoende moet zijn voor een hoogste onderscheiding in z'n studierichting, ontvangt de jonge bedenker een niet te versmaden prijzenpakket. Op het Autosalon van Genève neemt hij een geldprijs van € 6.000 en een trofee in ontvangst. Tegen het Autosalon van Frankfurt 2007 wordt het model op ware grote uitgewerkt, het ontwerp zal figureren in een nieuw Xbox 360-game en er wordt ook nog eens een schaalmodel (1/43) geproduceerd.