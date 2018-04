Lancering Fiat 500 vervroegd

Door: REDACTIE

Erg zeldzaam is het, dat de lancering van een nieuwe wagen wordt vervroegd, maar bij de Fiat 500 gebeurt het toch. De meest verwachtte Fiat sinds tijden, zou oorspronkelijk in september van dit jaar op het Autosalon van Frankfurt voorgesteld worden. Fiat telt op een website zelfs af naar dat evenement. Toch is de voorstelling nu vervroegd naar 4 juli. Dat bevestigt Fiat-baas Marchionne in de Italiaanse pers. Een goede reden hebben de Italianen wel. Op 4 juli 2007 is het precies 50 jaar geleden dat de oer-500 aan het publiek werd voorgesteld. Qua symboliek kan dat tellen.