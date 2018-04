Trackdaybom: Lotus 2-Eleven

Door: REDACTIE

Lotus is specialist in het ontwerpen van auto's die zich ook op circuit lekker voelen, maar met de 2-Eleven -te zien op het Autosalon van Genève- gaan de Britten toch weer een stapje verder. Het model is ontwikkeld met de in Groot-Brittannië razend populaire circuit-dagen in het achterhoofd. De vormgeving vertoont van ver gelijkenissen met een Exige, maar dan wel eentje die onder de guillotine heeft gelegen. De 2-Eleven ontbeert een voorruit of enige vorm van dakconstructie.

Het motorblok, dat nog steeds voor de achteras ligt, houdt niet minder dan 255pk achter de hand. Omdat de tweezitter tot 670kg werd afgeslankt sprint het model naar 100km/u in 3,9 tellen. Lotus heeft ook even becijferd dat de pk/gewichtsverhouding vergelijkbaar is met die van een Formule 1 wagen uit de Seventies. Er komen twee versies; één die uitsluitend voor Circuit bestemd is en ééntje die ook de baan op mag, al is Lotus niet van plan die te exporteren.