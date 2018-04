Nieuwe Works-Mini heeft 192pk

Door: REDACTIE

John Cooper Works mocht van de eerste door BMW ontwikkelde Mini al de meest potente versie leveren en doet dat voortaan ook van de nieuwe generatie. Het bedrijf vindt in de 1.6l turbomotor van de Cooper S nog 17 extra raspaarden, wat het totaal van 175 op 192 brengt. De krachtbron levert 250Nm trekkracht, die via een overboost-functie tijdelijk en in bepaalde situaties nog 20Nm verder doorstijgt. Het vermogen wordt nagenoeg geheel uit aanpassingen aan het motormanagement gehaald. De upgrade kan aangestipt worden op het bestelformulier, maar ook reeds geleverde exemplaren kunnen ermee uitgerust worden.

Wie de opgekrikte vitaliteit van z'n Mini wereldkundig wil maken, kan bij Works een stoer ogende bodykit, 18-duims lichtmetalen velgen, een sportief aangekleed meubilair of een sportophanging die één centimetertje lager ligt, bestellen. Sta je aan het stoplicht naast een John Cooper Works Mini van de eerste generatie, dan hou je je best gedeisd. Die is immers 210pk sterk. Het bedrijf komt later met een krachtiger opvoerset.