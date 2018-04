Meest exclusieve coupé heet Bentley Brooklands

Door: REDACTIE

Bentley bouwt een tot 550 exemplaren beperkte ‘speciale reeks' onder de noemer Bentley Brooklands. De naamgeving is een ode aan het roemruchte racecircuit dat dit jaar zijn 100e verjaardag viert. Brooklands ligt in Surrey, Engeland, en staat bekend als ‘moeilijk', maar bovenal als de bakermat voor Britse autosport. In de jaren 20 en 30 vierden de ‘Bentley Boys' er de ene overwinning na de andere.

Bentley wil met de Brooklands zijn heropstanding en comeback aan de top van het autogebeuren illustreren. De keuze voor een coupé-koetswerk is eveneens een verwijzing naar het sportieve verleden van het merk. De nieuwkomer - een nieuw meesterwerk van onze landgenoot Dirk van Braeckel (Chief-Designer) - is een 4-zitter in ‘Grand Touring' stijl, met klassiek lijnenspel en niet minder klassieke afwerking met prachtige leder- en houtafwerking volgens de regels van de kunst. Het designteam wou een krachtige, gespierde en dynamische Grand Touring Coupé op de weg zetten, die de Bentley-tradities belichaamt. Kenmerkend zijn de lang gestrekte motorkap, de korte overhang vooraan en de lage daklijn.

Onder de kap spint de krachtigste V8 die Bentley ooit produceerde. Het gaat om een motor met 6,75 liter cilinderinhoud en dubbele turbo. Dat resulteert in 537 pk en een immens koppel van 1050Nm. De specificaties zijn nog niet definitief, daar de eerste exemplaren pas tegen midden 2008 aan hun eigenaars zullen worden afgeleverd. De Brooklands biedt een uitzonderlijke sportiviteit, terwijl hij minstens zo comfortabel is als een Arnage. De V8 moet een moeiteloze, adembenemende en altijd onmiddellijk beschikbare kracht tentoon spreiden. De motor uit de recentste Arnage diende als uitgangsbasis voor de ontwikkeling van de krachtbron voor de Brooklands. Bentley laat de motor volgen door een 6-traps automaat met verstevigde behuizing en mogelijkheid tot manueel schakelen. Verder vinden we een complex gebouwde koppelomvormer met sper en een aan deze kolos aangepast ESP. Standaard monteert Bentley 20" velgen.

Het interieur spreidt alle ambachtelijk kunnen van de vaklui uit Crewe tentoon in een unieke cocktail van luxe en sportiviteit. De Brooklands is ruimer en vooral breder dan de Continental GT, terwijl zijn interieurmaten ook deze van de weinige concurrenten in dit segment overtreffen. Er zijn vier individuele sportzetels geïnstalleerd met elektrische instellingen, aangevuld met aluminium voetsteunen. Een brede middentunnel met extra opbergruimte scheidt de achterste zetels. Nieuw is de ééndelig uitgevoerde dakhemel. Zoals de traditie van het merk dat wil, kan de klant zijn meest individuele wensen laten uitvoeren, met een uitgebreide keuzelijst voor houtsoorten, tapijten, stiksels, gordelkleuren, enz.