Nieuwe toekomst voor Iveco torpedotruck

Door: REDACTIE

De Charles Feijts Groep, Iveco dealer in Limburg (NL), heeft een opmerkelijk project gestart. Twee Iveco Stralis chassis worden er omgebouwd tot look-a-like van de "PowerStar" die origineel door Iveco in Australië wordt gebouwd. De naam van de nieuwe Europese torpedo truck: Strator, een combinatie van STRAlis en TORpedo

De transformatie van een standaard Stralis tot deze nieuwe torpedo was een werk van lange adem. De voorbereiding alleen al nam liefst negen maanden in beslag. Een van de monteurs van CFG trok zelfs naar de fabriek van IVECO Australia om er informatie in te winnen bij de ingenieurs, en het productieproces live te kunnen zien. Na het importeren van de originele Australische componenten, kon eindelijk met de bouw begonnen worden.

De basis wordt gevormd door een in Ulm (Duitsland) geproduceerd luchtgeveerd 6x4 chassis, voorzien van een 13 liter motor met 540 pk en een luchtgeveerde ActiveSpace cabine. Van de grote cabine wordt de motortunnel volledig verwijderd en vervangen door een nieuwe vlakke cabinevloer. Geheel naar Australisch voorbeeld worden alle componenten zoals luchtketels, leidingen en accubak verplaatst naar de binnenzijde van het chassis. Nog een opvallende ingreep aan het chassis bestaat uit het naar voren verschuiven van de vooras. In combinatie met de naar achteren geplaatste cabine heeft dit als gevolg dat het stuurhuis gekanteld moet worden, en wordt voorzien van een andere stuurstang. Om aan de Europese wetgeving te voldoen is achter de Australische voorbumper de originele bumper aangebracht. De linkse besturing is eigenlijk het enige grote verschil met de Australische uitvoering.