Meer over elektrische ZAP-X

Door: REDACTIE

ZAP! is een Amerikaanse autobouwer die zich specialiseert in elektrische auto's. En die zijn niet van de sullige soort. Eerder bouwde het bedrijf al de Tesla Roadster; een heuse sportauto waarvoor Lotus onder de arm werd genomen. De kleine tweezitter is al lang uitverkocht, maar ZAP! Werkt hard aan een nieuw model; dat wordt een SUV, die eerder als Lotus APX werd voorgesteld op het Autosalon van Genève.

De voorlopige specificaties werden eerder al bekendgemaakt; het vermogen van de verschillende elektromotoren aan boord bedraagt zo maar eventjes 644pk en de actieradius is niettemin meer dan 500km groot. Dat het project inmiddels verder gevorderd is, wordt met extra beeldmateriaal gevierd.