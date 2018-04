Nieuwe Fiat 500: moderne nostalgie

Door: REDACTIE

Op 4 juli 1957 stelde Fiat in Turijn een model voor dat decennia lang symbool ging staan voor het Italiaanse merk. De Fiat 500, die geproduceerd werd van 1957 tot 1975, was een sympathieke minuscule vierzitter die symbool stond voor latijnse charme en la Dolce Vita. 50 jaar na zijn geboorte lanceert Fiat nu de langverwachte opvolger van deze mythische microbe van de weg.

De Topolino van de 21ste eeuw is qua uiterlijk trouw gebleven aan de vormen van het originele model en ook binnenin wordt de traditie gerespecteerd met een dashboard en stuur dat herinneringen aan de fifties oproept. Ook wat de afmetingen betreft blijft de Fiat 500 trouw aan zijn roots: deze dwerg op vier wielen heeft drie deuren, is 355 cm lang, 165 cm breed, 149 cm hoog en heeft een wielbasis van 230 cm.

Op het vlak van de motoren heeft Fiat gelukkig wel een update gedaan. Dat kon ook moeilijk anders want met de 13 tot 22 pk van de originele modellen zou je een mal figuur slaan in het huidige verkeersbeeld. Fiat stelt een motorengamma voor met vermogens tussen 69 en 100 pk. De klant zal kunnen kiezen tussen twee benzinemotoren: een 1.2 8v van 69 pk of een 1.4 16v van 100 pk. En jawel, een klein dieseltje zal ook aangeboden worden: de 1.3 16v Multijet van 75 pk. De krachtbronnen worden gekoppeld aan manuele versnellingsbakken met vijf of zes verhoudingen. Vanzelfsprekend voldoet de nieuwe Fiat 500 ook aan de huidige veiligheidsnormen. Van een brandstoftank die explosiegewijs aan de voorzijde van de auto was geplaatst op het originele model is geen sprake meer!