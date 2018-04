Toekomst Seat veiliggesteld

Door: REDACTIE

Seat is zowat het zorgenkind onder de volumemerken van de Volkswagen-groep. Het merk lijkt z'n draai maar niet te vinden, maar het concern blijft erin geloven. Het bestuur zette zonet het licht op groen voor een aantal kortetermijnmaatregelen die de toekomst van het merk moeten garanderen.

Seat zal in de toekomst zijn gamma uitbreiden met de steun van Volkswagen. De komst van een sportieve berline voor het B-segment is daarmee bevestigd, maar Seat geeft ook aan in andere nieuwe segmenten te willen spelen. In het Spaanse Martorell, waar Seat's hoofdkwartier gevestigd is, komt er alvast een nieuwe ontwerpafdeling; het enige designcentrum in Spanje dat geheel aan de automobielsector gewijd is.