Hummer H2 grondig vernieuwd

Door: REDACTIE

Hummer heeft z'n H2 en de H2 SUT (pick-up), op de militaire H1 en z'n civiele varianten na het grootste model uit het gamma, voor modeljaar 2008 grondig vernieuwd. Het uiterlijk werd daarbij ontzien, want vooraan vallen enkele een nieuwe grille en beschermplaat te noteren. Die laatste is voortaan zilverkleurig en wordt daardoor een opvallend designkenmerk.

Onder de kap lepelt GM een nieuwe V8. Die heeft een slagvolume van 6,2l en levert 393pk en 574Nm tegenover 325pk en 495Nm voor de met pensioen gestuurde 6.0. Hummer keilt ook de verouderde viertrapsautomaat overboord en monteert meteen een moderne variant met zes versnellingen. Minder verbruik en betere prestaties moeten de H2 te beurt vallen. Bovendien varen z'n sleepcapaciteiten er wel bij; aan de trekhaak verdraagt de Amerikaan nu 3,6 in plaats van 3 ton.

Het interieur is helemaal nieuw. Hummer wil daarmee kritiek van het eerste uur op de goedkope aankleding weerleggen. De nieuwe boordplank heeft fijner afgewerkte instrumenten, is vervaardigd uit betere materialen, het stuurwiel werd vervangen en het nieuwe zitmeubilair moet tegelijk comfortabeler zijn en meer steun bieden. Belangrijk ook; achteraan in de koffer is voortaan plaats voor een derde zitrij met twee plaatsen (behalve bij de pick-up uiteraard). De uitrusting werd ook gevoelig verbeterd. De veiligheid vaart wel bij gordijnairbags en een stabiliteitscontrolesysteem dat beter tegen z'n taak opgewassen is.