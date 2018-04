Aprilvis: Seat Altea XXL

Door: REDACTIE

Op ons forum was het ballonnetje al doorprikt; de Seat Altea XXL die afgelopen zaterdag (de eerste) werd gepresenteerd was uiteraard een aprilvis. Als Seat een derde zitrij met twee noodzitjes wil aanbieden, dan zou dat probleemloos kunnen met opklapzeteltjes in de koffer zonder dat het koetswerk moet verlengd worden. Een derde portier aan elke kant zou de kost omhoog jagen, maar tegelijk ook voor een ongeëvenaarde toegankelijkheid zorgen. De Altea Freetrack -een SUV op basis van de Altea XL- komt écht. In 2009 moet het model, vierwielaandrijving incluis, in de catalogus staan.