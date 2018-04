Jeep Cherokee na nosejob

Door: REDACTIE

Jeep presenteert op de NYIAS (Autosalon New York) een nieuwe Liberty. Dat model heet in Europa nog -als vanouds- Cherokee. Het merk heeft het over een nieuwe generatie, maar de basis is ten opzichte van de uittredende Cherokee gelijk gebleven. Ook de krachtbron, een 210pk en 319Nm sterke 3.7l V6 is ongewijzigd overgenomen. Het onderstel werd wel onder de loep genomen. Het is stijver en moet op de weg voor betere rijeigenschappen zorgen met een meer progressieve demping en hogere rolweerstand. Toch claimt Jeep dat de terreineigenschappen er niet op achteruit gaan. De Cherokee is in het instapniveau uitgerust met niet-permanente (Command-Trac) vierwielaandrijving. Hoger in het gamma (of de optielijst) vinden we de Selec-Trac II aandrijflijn die het vermogen steeds over de vier wielen verdeelt.

Het uiterlijk ondergaat een evolutie. De stoere, maar ook vriendelijke neus met ronde koplampen, maakt plaats voor meer imposante rechte hoeken. Ook achteraan zijn de twee ronde lenzen uit de lichtunits verdwenen. Het interieur is gemoderniseerd en huisvest ook enkele nieuwe snufjes (zoals een navigatie- en entertainmentsysteem met harde schijf), maar het is vooral met het Sky Slider-concept dat Jeep klanten wil lokken. Het dak is bedekt met een canvas die zowel naar voor- als naar achteren gerold kan worden.

Het gewijzigde model maakt volgend jaar de oversteek en behoudt in Europa ook z'n dieselmotor van Mercedes-origine. Een exacte datum is nog niet gekend.