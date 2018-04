Volvo schrapt 'R' uit gamma

Door: REDACTIE

Volvo schrapt de potige R-versies uit het gamma. De productie van S60 en V70 met 300pk en permanente vierwielaandrijving wordt eind dit jaar stopgezet. De modellen halen vooral in de VS niet de beoogde oplagecijfers. In 2006 verkocht Volvo er slechts 1.098 S60R en 538 V70R terwijl op 3.800 stuks gemikt werd. De T5-versies zullen de rol van vlaggenschip op zich nemen. De R-versies werden in de jaren negentig in het leven geroepen om een sportiever cliënteel voor Volvo warm te maken.