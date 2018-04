Nu helemaal: Maserati GS Zagato

Door: REDACTIE

Afgelopen weekend vond het Italiaanse Concours d'Elegance Villa d'Este plaats. Daar werd door het stijlhuis Zagato een unieke Maserati gepresenteerd. Die is speciaal voor de Italiaanse zakenman Paolo Boffi ontworpen en blijft een enig exemplaar. Zagato maakt de laatste jaren furore met koetswerken-op-maat. Op het jongste Autosalon van Genève pakte het bedrijf zelfs uit met twee modellen; een studiemodel dat de vooroorlogse Italiaanse merknaam Diatto kreeg opgeplakt, en de Spyker C12 Zagato die in een beperkte oplage van 24 stuks het levenslicht zal zien. Vorig jaar steelde Zagato op hetzelfde Concours d'Elegance al de show met de Ferrari 575 GTZ. Dat stuk was besteld door een steenrijke Japanner.

Boffi's Zagato is gebaseerd op de Maserati GranSport Spyder, ook al is het een zuivere tweezits-coupé. Het lijnenspel is gebaseerd op de Maserati A6G/54 Zagato; de vrucht van een vroege samenwerking tussen het nobele Italiaanse sportwagenmerk en Zagato's pentovenaars in de jaren vijftig. Deze nieuwe GSZ beschikt over een met de hand vervaardigd aluminium koetswerk. Om de verhoudingen van het model te doen kloppen, werd de wielbasis met 18cm ingekort. Daardoor sneuvelde ook het kleine achterbankje.