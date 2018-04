Peugeot 207 CC veiligste kleine Cabrio

Door: REDACTIE

Peugeots 207 Coupé-Cabriolet heeft op de EuroNCAP crashtests de maximale score van 5 sterren in de wacht gesleept. Het is de eerste kleine cabrio, met of zonder stalen klapdak, die dat kan zeggen. Bij de analyses van de crashes met het oog op de veiligheid van voetgangers haalde de Peugeot 207 CC met 16 punten twee van de vier mogelijke sterren.

Peugeot wijdt het goede resultaat aan de uitgebreide veiligheidsuitrusting van de compacte wagen. De 207 CC beschikt steeds over vijf airbags. Naast de twee frontale exemplaren, noteren we zijdelingse plofkussens met een geoptimaliseerde vorm (zodat ze ook het hoofd beschermen ondanks de afwezigheid van gordijnairbags) en een knie-airbag. Die laatste bleek efficiënt in het terugdringen van letsel aan de onderbenen. Achter de nagenoeg onbruikbare achterste zitplaatsen zitten pyrotechnische rolbeugels. Dreigt een koprol, dan schieten die in 175 milliseconden omhoog.