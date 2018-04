Vier miljoenste Land Rover gebouwd

Door: REDACTIE

In de Solihull-fabriek van Land Rover is de vier miljoenste wagen van de band gerold sinds het merk in 1948 z'n eerste terreinwagen produceerde. Het jubileumexemplaar is een Discovery 3 die werd geschonken aan de Born Free Foundation. Die organisatie wijdt zich aan de bescherming en het welzijn van wilde dieren en zal worden ingezet voor snelle reddingsmissies in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa.

De activiteiten van Land Rover ondersteunen in Groot-Brittannië de tewerkstelling van 50.000 mensen. Het merk exporteert bovendien 78% van z'n productie. De 3 miljoenste Land Rover rolde overigens pas in 2001 van de band. Sindsdien zijn er dagelijks 700 wagens gebouwd.