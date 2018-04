Volvo vijlt C30 bij

Door: REDACTIE

Volvo's C30 is nog kakelvers, maar toch vijlen de Zweden het concept links en rechts bij. Vanaf september zijn er drie nieuwe lakkleuren en groeit het Volvo-embleem op de motorkap met de helft. De veiligheidsvoorzieningen worden opgewaardeerd met de EBL-functie (Emergency Brake Light). Bij een noodstop wordt het achteropkomend verkeer gewaarschuwd door de drie remlichten met een snelheid van vijf maar per seconde te laten knipperen. Het navigatiesysteem heeft voortaan recht op een harde schijf, waardoor het sneller is, en een harde afdekking voor de kofferruimte verschijnt in de optielijst.

Volvo's T5 benzinemotor krijgt er 10 paardjes bij en heeft nu 230pk op stal. Later dit jaar komt een 180pk sterke D5 (2.4l common-rail diesel) met handgeschakelde zesbak het aanbod versterken. Momenteel is die motor er enkel met automaat. Er is ook sprake van een 1.8l Flexifuel-motor, maar het is onduidelijk of die ook naar ons land komt.