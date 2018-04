Prijs voor Maserati GranTurismo

Door: REDACTIE

Maserati had bij de voorstelling van de GranTurismo, die de in 1998 gelanceerde 3200GT aflost, dit jaar op het Autosalon van Genève belooft ons niet lang te laten wachten. Nu is de 2+2 dan ook effectief op de markt. Het prijskaartje ligt vast op € 114.164.

De GranTurismo wordt aangedreven voor een 4,2l grote, 405pk sterke V8. Die zit net achter de vooras, waardoor de gewichtsverdeling zo goed als perfect is. De afwijking tussen beide assen bedraagt slechts 2%; de vooras torst 49% van de massa, de achteras 51%.