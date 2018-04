Dit is de nieuwe Peugeot 308!

Door: REDACTIE

Dankzij de lancering van de nieuwe Peugeot 207 kon het publiek zich al een goed beeld vormen van de opvolger van grotere broer 307. Dat is uiteraard de 308, die officieel debuteert op het Autosalon van Frankfurt september. De jongste tijd waren her en der al nauwelijks gecamoufleerde prototypes gespot, en nu liggen de eerste foto's op straat. Een beetje vroeger dan Peugeot zelf gewild had, maar dat is eerder regel dan uitzondering.

Het lijnenspel borduurt onmiskenbaar verder op dat van de huidige generatie, maar de dynamische kenmerken die ook de 207 sieren, doen eveneens hier hun intrede. Dat wil zeggen dat de grille nog meer lijkt op een gapende muil en dat de lichtunits nog verder doorlopen op de flanken. Wellicht -maar dat is nog niet officieel bevestigd- wordt de 308 leverbaar met een meer ingetogen klassieke neus en een meer agressiever ogend reukorgaan, waarvan we de laatste op deze beelden aanschouwen. Peugeot deed dat al voor de 207 en recent stapte ook Mercedes op de trein. Het merk met de Ster plaatst op z'n C-Klasse liefst drie verschillende snuiten.

Als alles volgens plan verloopt, staat de 308 eind dit jaar bij de dealer. Onder de motoren vinden we dan wellicht een 1.6 benzine (120pk), een 1.6 turbo (met tussen 150 en 180pk of in twee vermogensversies) en een 1.6 en 2.0 HDi met respectievelijk 110 en 136pk terwijl de voorlopige topversie een 170pk krachtige 2.2l HDi onder de kap krijgt.