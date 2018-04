Meer over Seat Altea Freetrack

Door: REDACTIE

Seat heeft deze morgen op het Autosalon van Barcelona, z'n nieuwste telg onthuld. De Altea Freetrack, gebaseerd op de verlengde Altea XL, is de eerste terreinwaardige auto van de constructeur. Seat is niet het eerste merk dat een stoer ogende monovolume op de markt gooit, maar het model heeft wel een streepje voor op een concurrent als de even stoer aangeklede VW CrossTouran. De Freetrack wordt uitgerust met vierwielaandrijving. Een systeem dat gebruik maakt van een centraal gepositioneerde Haldex-koppeling zorgt voor de vermogensverdeling. De achterwielen krijgen niet permanent vermogen te slikken, maar enkel als de voorwielen grip verliezen. De bodemvrijheid wordt opgekrikt tot 16cm. Dat is nog niet op het niveau van terreinwagens, die 20+ centimeters laten optekenen, maar het moet de Freetrack voldoende marge geven om het asfalt te ruilen voor modderwegjes en jachtpaden. De koets wapent zich tegen extra ontberingen met grote hoeveelheden stootvaste kunststof. Daarvan wordt rijkelijk gebruik gemaakt voor de bumperschilden en dorpels. Voor- en achteraan werkt de Spaanse Audi-dochter een zilverkleurige beschermplaat in, maar die heeft een eerder esthetisch dan een functioneel nut.

Het interieur wordt voor een groot deel overgenomen van de Altea, wat meteen betekent dat de functionaliteit en de belaadbaarheid van het model niet beïnvloed wordt (liefst 593l) De achterbank is over 16cm verschuifbaar zodat desgewenst nog kan gekozen worden tussen extra been- of kofferruimte. De Freetrack heeft wel recht op aangepaste sierlijsten (in een bronstint) en sportiever zitmeubilair. Uit het Altea-gamma erft de lifestyle-georiënteerde variant de topmotoren. Op benzine wordt dat de 200pk sterke 2.0 TFSI. De diesel is de krachtigste versie van de 2.0 TDI, goed voor 170pk. En die lijken niet de minste moeite te hebben met de koets van de Seat. De TFSI haspelt de sprint af in 7,5 tellen en haalt 214km/u, de diesel doet het in 8,7 seconden en is nog steeds meer dan 200km/u snel. Daarnaast werd vandaag ook de komst van een instapper aangekondigd. Die zal aangedreven worden door de 140pk (136 in België)-uitvoering van diezelfde diesel, maar ontbeert de Haldex-koppeling en moet zich dan ook aan de voorwielen door het verkeer slepen. Of de nieuweling ook in de praktijk z'n mannetje weet te staan, weten we u voor het eind van de maand te zeggen. Dan hebben we het model voor het eerst aan de tand gevoeld.

In november wordt de Freetrack in België op de markt verwacht. Om over het prijskaartje te spreken, heeft de importeur nog onvoldoende informatie. Maar op basis van de kostprijs van het Haldex-systeem en de rijkelijke basisuitrusting (Seat voorziet zelfs een multimedia-systeem voor de achterbank) houden we toch rekening met een surplus van € 2000 ten opzichte van een Altea XL met dezelfde motor.