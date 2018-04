Jeep Cherokee S-Limited

Door: REDACTIE

Jeep komt met een nieuw uitrustingsniveau voor de Cherokee op de markt: de S-Limited. Die wordt aangedreven door de inmiddels gekende 3.0 CRD dieselkrachtbron, maar leent heel wat stijlkenmerken bij de sportieve topversie uit het gamma. Net als die SRT-8 gaat de nieuwe uitvoering prat op deurdrempels in koetswerkkleur, een deflector met een inzetstuk in chroom, donkergetinte achterruiten, een radiatorrooster met een frame in koetswerkkleur en een grille met honingraatstructuur. Het geheel rust steeds op 18-duims lichtmetalen velgen.

Aan de binnenkant merken we onder meer een navigatiesysteem, de achteruitrijcamera, een sportiever gelijnd stuurwiel en de inlegstukken in geborsteld aluminium op. De S-Limited is bovendien verkrijgbaar in twee speciale tinten; Bright Silver of Brilliant Black. Hij gaat in ons land voor net geen € 50.000 over de toonbank.