De nieuwe Fiat 500 is geboren!

Door: REDACTIE

Fiat heeft eindelijk de langverwachte nieuwe 500, door de Italianen uiteraard ‘Nuova 500' gedoopt, voorgesteld. En de datum, 4 juli, is niet toevallig gekozen. Op die dag in 1957 -precies 50 jaar geleden dus- stelde Fiat de eerste versie voor. Die werd een icoon in Italië en tot ver daarbuiten.

De nieuwe generatie van het bolletje neemt de esthetische principes van z'n voorganger over. Hij speelt evenwel niet meer in dezelfde categorie. De eerste 500 was een sober, functioneel, zelfs Spartaans vervoermiddel. Deze nieuwe generatie mikt vooral op en jong en hip publiek. Het recept lijkt daarin bijzonder veel op de stunt die BMW uithaalde met de Mini, en dat is geen toeval. Achter beide projecten staat immers dezelfde ontwerper. De 500 wordt 3,55m lang en leent het platform bij de Panda. Onder de kap vinden we in eerste instantie een 69pk sterke 1.2, een 1.3l Multijet diesel met 75pk of een 1.4 16v met 100pk. Die motoren zijn volgens Fiat klaar om te voldoen aan de toekomstige Euro V-uitstootnormen. Op vlak van veiligheid wordt weinig aan het toeval overgelaten. Een uitgebreid arsenaal elektronische hulpmiddelen is leverbaar en de collectie airbags kan tot wel zeven stuks worden uitgebreid. De Italianen zijn er dan ook van overtuigd dat de Nuova 500 zal schitteren op de EuroNCAP crashtests.

In het interieur van de 500 kunnen vier personen geschikt worden. Aan de binnenzijde knipoogt de boordplank al even sterk naar het origineel als bij de koets het geval is. Het merk wil vooral elke klant een 500 naar smaak leveren. Er zijn ongezien veel mogelijkheden om het autootje te personaliseren; liefst een half miljoen (!!) combinaties zijn mogelijk. En ook de uitrusting blijft niet achter. Een panoramisch schuifdak, vintage-kleuren, een krachtige geluidsinstallatie... horen tot de optionele extra's.

De Nuova 500 debuteert eerst in Italië en Frankrijk. Pas in januari 2008 mogen we hem in België verwelkomen.