Volvo C70 met nieuwe instapdiesel

Door: REDACTIE

Volvo legt een kleinere diesel onder de kap van de C70. Die dient uiteraard om het model voor een groter publiek bereikbaar te maken. Tot op heden was de grote Coupé-Cabriolet slechts verkrijgbaar met de D5 dieseleenheid. Goed voor 163pk en een prijskaartje van € 39.750. De 2.0 HDi wordt de uwe vanaf € 36.950, is standaard voorzien van een roetfilter en tekent voor 136pk. Daarmee haalt de C70 205km/u en is hij tot een sprint van 11 tellen in staat. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 6,0l per 100km.