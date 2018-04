Peugeot 407 Coupé met 2.0 diesel

Door: REDACTIE

Sinds Peugeot eind 2005 de opvolger van de alom gesmaakte 406 Coupé lanceerde, neemt de enige beschikbare dieselversie (2,7l V6) 60% van de verkopen in ons land voor z'n rekening. Slechts 4 op 10 klanten kiest voor de 163pk sterke 2,2l of 211pk krachtige 3,0l V6 benzinemotor. Het overwicht van de dieselversies zal in de toekomst nog toenemen, want de Fransen schuiven een 2,0l grote viercilinder onderin het gamma.

De common-rail-eenheid levert 136pk en 320Nm koppel. De trekkracht kan dankzij een overboost-functie tijdelijk oplopen tot 340Nm. Terwijl de grote zescilinder steeds aan een zestrapsautomaat gekoppeld wordt, is de zesbak van de tweeliter uitsluitend handbediend. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 5,9l/100km.

De 2.0 HDi met partikelfilter is verkrijgbaar in 2 afwerkingsniveaus (Coupé S en Coupé Pack). De eerste is er voor € 30.250, de tweede moet bij Peugeot 33.250 in het laadje brengen. Het prijsvoordeel ten opzichte van de zescilinder in aanzienlijk. De 2,7l is liefst € 7.700 duurder.