Lek voor Mini Clubman

Door: REDACTIE

Op het Autosalon van Frankfurt presenteert Mini de langverwachte break. Moederhuis BMW houdt het potje nog tot aanstaande maandag gedekt, maar de ww-wereld heeft toch weer een lek in de informatiestroom van de constructeur gevonden. De Clubman -want zo heet de break- pakt uit met een 24cm langere wielbasis. Op de rechterflank wordt die door Mini opgevuld met een extra achterportier, terwijl de linkerflank van het extra deurtje verstoken blijft. Zoals we al op de talrijke studiemodellen konden zien, kiest Mini voor een kofferklep met twee openslaande deuren in plaats van een verticaal openende klep. Het merk legt daarmee opvallende de link naar het verleden. Op deze eerste beelden is een opvallende matte metaalkleurige omlijsting te zien, maar Mini zal ook een minder in het oog springende afwerking voorstellen.

Omdat de Clubman wat zwaarder is dan de gewone Mini, ontbeert hij de 95pk sterke 1.4l benzinemotor. De 1.6 uit de Cooper, goed voor 120pk, wordt de instap-optie. De geblazen variant - 175 paarden rijk - van de S maakt eveneens zijn opwachting en voor de dieselliefhebber staat een 1,6l viercilinder met 110pk in de catalogus.