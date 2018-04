308 RC Z is spektakelcoupé van Peugeot

Door: REDACTIE

Over enkele weken beleeft de Peugeot 308 z'n commerci¨le lancering in europa. Peugeot hoopt met de drie- en vijfdeursuitvoeringen die het dan op de markt loslaat het succes van de 307 te bestendigen. Maar die versies zijn uiteraard slechts een deel van het programma. Zo komt er zonder twijfel een break en moet ook op een Coupé-Cabriolet gerekend worden. De 308 RC Z die Peugeot in Frankfurt zal tonen, is een zuivere stijlstudie. De vrucht van de fantasie van de ontwerpers, al zou het ons niet verbazen moest met name de CC wat van deze 2+2 Coupé weg webben.

Onder de motorkap zit een 1,6l grote turbomotor. Die is gebaseerd op de 175pk sterke productieversie, maar werd voor de gelegenheid opgeklopt tot 218pk en 280Nm. De motor wordt gekoppeld aan een compleet nieuwe mechanische zesbak. De 308 RC Z is er 235km/u snel mee. De sprint neemt zeven tellen in beslag en toch zou het normverbruik slechts 7,7l/100km bedragen. De CO²-uitstoot is dan 160gr/km. Dat is uiteraard allemaal theoretisch.

Het is via 19-duimers dat de voorwielen het vermogen naar het asfalt leiden. Het onderstel is vanzelfsprekend van de 308 afkomstig, maar het werd voor de gelegenheid wat aangepast. De voortrein heeft ontkoppelde fusees en zowel voor- als achteraan is de spoorbreedte vergroot. Achteraan liefst 59mm.