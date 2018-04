Mini Clubman in detail

Door: REDACTIE

Zoals aangekondigd, heeft Mini begin deze week details over de Clubman de wereld ingestuurd. Eind vorige week hadden we u al de eerste gelekte foto's van het model getoond. De nieuwe telg is gebaseerd op het studiemodel dat in 2005 op het Autosalon van Frankfurt werd getoond. De inspiratie voor het model werd gevonden in de Morris Mini Traveller, Austin Mini Countryman en de Mini Clubman Estate die samen van 1960 tot 1982 in de catalogus stonden. Aan de laatste dankt hij overigens ook z'n naam.

De Clubman behoudt de voor Mini typerende korte voor- en achteroverhangen. Toch wordt de koets liefst 24cm langer dan de driedeurs. Dat levert de achterpassagiers 8 extra centimeters op. Mini claimt daardoor vijf volwaardige zitplaatsen aan te kunnen bieden. De kofferinhoud stijgt tot 260 liter - nog steeds niet zeer indrukwekkend - en beloopt maximaal 930l als de achterbank geofferd wordt. De toegang tot de kofferruimte wordt verzekerd door twee klapdeuren achteraan en een tegengesteld openend achterportier dat enkel aan de rechterzijde voorzien is. De omlijsting van de achterportieren wordt in een contrasterende kleur uitgevoerd. Die is gelijk aan die van het dak. De Clubman wordt met een zilverkleurig, dan wel zwart dak geleverd, afhankelijk van de gekozen koetswerktint. Er kan wel bijbetaald worden voor een dak in koetswerkkleur, maar de achterste stijlen blijven in een in het oog springende tint.

De Mini Clubman komt op de markt als Cooper (1.6 benzine), Cooper S (1.6 turbo) en Cooper D (1.6 diesel). De eerste is 120pk sterke, de tweede levert 175pk en de diesel pakt uit met 110 paarden. In het eerste geval accelereert de break naar 100km/u in 9,8 tellen, haalt hij 201km/u en neemt hij met 5,5l/100km genoegen. De Cooper S is met 6,3l wat dorstiger, maar heeft dan ook slechts 7,6 seconden nodig voor de sprint en is tot 224km/u in staat. De D heeft een mussendorst van 4,1l/100km en kan naar 100km/u in 10,4 tellen. Z'n top is vastgesteld op 193km/u. Alle versies met een handbediende zesbak (standaard) zijn uitgerust met Mini's Stop&Start-systeem. Dat schakelt de motor zo vaak mogelijk uit. Een zestrapsautomaat is optioneel voor alle drie de motorversies. En er is niet alleen elektronica ten dienste van het verbruik. De veiligheidsvoorzieningen omvatten ABS met remkrachtverdeler, stabiliteitscontrole, bochtencontrole, tractiecontrole en zelfs een starthulp op hellingen.

De Clubman wordt net als de andere Mini's gebouwd in het Engelse Swindon. De productiecapaciteit wordt daar nog uitgebreid tot 240.000 stuks op jaarbasis. Dat is het dubbele van wat bij de lancering van het eerste model in 2001 begroot werd. De Clubman debuteert op het Salon van Frankfurt. In november wordt het model in de UK gelanceerd. Europa volgt wellicht zeer kort erna, maar een definitieve datum hebben we nog niet.