Racebom van nieuwe Mini

Door: REDACTIE

De Mini Cooper Challenge is sinds z'n lancering een populaire formule in het instap-racesegment. De modelletjes zijn immers gebaseerd op standaard productie-auto's en daarom (relatief) goedkoop. En met de komst van een nieuwe generatie Mini, staat er uiteraard ook weer een nieuwe raceversie op het programma. Net als voorheen verlaat die de ateliers van John Cooper Works.

Het 1,6l grote turbomotortje wordt voor de John Cooper Works Challenge van 175 naar 210pk gekitteld terwijl het koppel met de overboostfunctie tijdelijk 280Nm kan bedragen en er sowieso 260Nm ter beschikking is. Daarmee gaat de sterke Mini naar 100km/u in 6,1 tellen. Van het grondig geëvolueerde uiterlijk is de dikke achtervleugel één van de opvallendste elementen. Die zal teams vanaf volgend jaar ook de mogelijkheid bieden om meer eigen accenten te leggen want hij is instelbaar. De aanwezigheid van Recaro-zetels die compatibel zijn met het HANS-systeem (vooral efficiënt in de bescherming van nek en hoofd) is een ander aardigheidje. Mini wil namelijk niet dat er in de racerij slachtoffers vallen. Dat is -in tegenstelling tot de competitie zelf- slecht voor het imago.