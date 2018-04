Bomenknuffelaar van Volvo

Door: REDACTIE

Milieuvriendelijke versies van nieuwe modellen zijn de jongste tijd dagelijkse kost. En omdat Volvo natuurlijk ook niet achter kon blijven, presenteert het merk nu een bomenknuffelende Volvo C30. Het merk bewandelt de piste van de biobrandstoffen en hybrides, maar om deze C30 milieuvriendelijker te maken wordt uitsluitend bestaande technologie verbeterd.

Onder het C30 Efficiency-label schuilt de 105pk sterke 1.6l dieselmotor van de constructeur. Door de ophanging te verlagen en een nieuwe achterbumper en dakvleugel te voorzien werd de aerodynamica verbeterd. Om diezelfde reden is de onderzijde van de wagen aangepast, zijn de doorstroomopeningen in de grille kleiner en heeft het motorblok ter compensatie een koelsysteem met grotere capaciteit. De C30 Efficiency is uitsluitend leverbaar met een gerobotiseerde handbak. Om het motortoerental te drukken, krijgt die een grotere overbrengingsverhouding in derde, vierde en vijfde versnelling. Het model rust niet alleen om nieuwe 16-duims lichtmetalen velgen, het is tevens geschoeid met rubber dat minder weerstand genereert. Tot slot gebruikt Volvo ook minder dikke motor- en transmissie-olie en is de sturing van zowel het blok als de stuurbekrachtiging aangepast.

Door de ingrepen zakt de uitstoot van deze C30 tot minder dan 120gr/km. Dat is in de meeste Europese landen voldoende voor een tegemoetkoming van de overheid. Zonder de ingrepen zou de kleine Volvo elke km 129gram CO2 de lucht in blazen. De groene telg van de C30 familie komt in de loop van volgend jaar op de markt. De nieuwe gerobotiseerde versnellingsbak zal het ook tot de S40 en V50 schoppen.