Door: REDACTIE

Peugeot stelt op het Autosalon van Frankfurt z'n snelste break ooit voor. De Fransen maken hun sterkste versie -de RC- ditmaal niet alleen als hatchback. De 175pk sterke 1,6l benzinemotor wordt ook in de neus van de SW gelepeld. De break rept zich ermee naar 100km/u in 7,6 tellen. De topsnelheid bedraagt 220km/u. Niet meteen naar de dealer hollen om een bestelbon te tekenen; de SW RC wordt in ons land niet gecommercialiseerd.